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В МИД Украины прокомментировали посадку SkyUp в Кишиневе

Спикер МИД Украины Николенко рассказал о консульской помощи пассажирам рейса SkyUp

Фото: Shutterstock

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал
экстренную посадку рейса украинской авиакомпании SkyUp Airlines в Кишиневе. На своей странице в Facebook он написал, что посольство в Молдавии оказывает консульскую помощь всем пассажирам, летевшим по маршруту Мадейра — Киев.

«Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортом Молдовы и поддерживают контакт с представителями авиакомпаний. Питание организуется для пассажиров», — отметил представитель МИД.

Он уточнил, что украинцев доставят в Киев наземным транспортом. Их отвезут на четырех автобусах. «Держим ситуацию под особым контролем», — заключил Николенко, добавив, что ведомство готово оказать максимальную помощь SkyUp, а также другим украинским авиакомпаниям в решении проблемных вопросов, связанных с выполнением рейсов.

13 февраля лизингодатель запретил SkyUp Airlines посадку рейса в Киеве «в связи с ситуацией в стране». Самолет, вылетевший с острова Мадейра, совершил посадку в Кишиневе.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний.

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Варвара Кошечкина
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