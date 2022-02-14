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К Земле приблизится астероид величиной с четыре Эйфелевы башни

В «Роскосмосе» заявили о приближающемся к Земле астероиде размером с четыре Эйфелевы башни

Изображение: Shutterstock

Крупный астероид под названием 138971 (2001 CB21), который в четыре раза крупнее Эйфелевой башни, приближается к Земле. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Небесное тело величиной около 1,3 километра пройдет на минимальном расстоянии от орбиты Земли 4 марта. Несмотря на то что специалисты отнесли объект в класс «потенциально опасного», по прогнозам он не должен столкнуться с Землей, так как пролетит на отдалении более четырех миллионов километров, что в десять раз больше, чем расстояние до Луны.

В начале февраля в НАСА сообщили о приближении другого крупного астероида. Он пролетал 8 февраля на расстоянии пяти миллионов километров, а его диаметр составлял 150 метров. Ученые также исключили возможность его столкновения с Землей.

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Елена Апазиди
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