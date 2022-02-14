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Врач заявил об учащении случаев острого аутоиммунного заболевания из-за COVID-19

Невролог Хорошев заявил, что из-за COVID-19 стали чаще выявлять синдром Гийена-Барре

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с Ura.ru рассказал, что на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19 стали чаще наблюдаться случаи возникновения у пациентов острого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре, при котором происходит поражение периферических нервов, сопровождающееся слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

«Самое неприятное — это Гийена-Барре. Это самое неприятное, что может случиться. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток, как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки», — заявил специалист.

При этом он подчеркнул, что данный синдром до начала пандемии выявлялся у людей крайне редко. По его словам, массовым явлением это не стало, однако обнаруживать его стали в десятки раз больше, чем раньше.

Ранее врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что заражение омикрон-штаммом COVID-19 сопровождается возникновением ложных симптомов интоксикации. По ее словам, болезнь при омикроне протекает легче, чем при дельта-штамме коронавируса. Реже наблюдаются поражения легочной ткани, кроме того, наблюдаются клинические признаки.

Марина Совина
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