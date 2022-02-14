Названо место прощания с Евгенией Брик

Названо место прощания с актрисой Евгенией Брик, скончавшейся на 41-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения артистки.

Прощание с ней состоится в Лос-Анджелесе. Именно там Брик жила в последние годы и проходила лечение от онкологического заболевания. В этом же городе пройдет кремация, хоронить актрису будут в Москве.

О смерти Брик стало известно 11 января. Артистка Юлия Ауг рассказала, что Брик боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг ее родственников и друзей.

Актриса известна по таким фильмам, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В «Стилягах», мюзикле 2008 года, поставленном Валерием Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года». Также благодаря «Стилягам» актриса удостоилась номинации на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана. В драме «Географ глобус пропил» она сыграла учительницу немецкого языка Киру Валерьевну.