Отъезд олигархов с Украины объяснили страхом перед США

Отъезд украинских олигархов из страны говорит о поднявшейся в стране панике, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, в большей степени бизнесмены боятся даже не развязывания войны Россией, а провокации Соединенных Штатов Америки. Свое объяснение действиям украинцев он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, с Украины было совершено около 20 вылетов, сообщает «Украинская правда».

«Превращают Украину в поле битвы»

В украинской верхушке паника, считает Цеков. Именно об этом свидетельствует отъезд из страны богатейших лиц, отметил он. «Они поняли что американцы с компанией пытаются превратить Украину в поле битвы, подталкивая на конфликт», — указал он.

Американцы с нагнетанием ситуации в отношениях России и Украины зашли слишком далеко, отметил политик. Люди опасаются военной провокации со стороны США, добавил он. «Это может свидетельствовать о том, что они не столько России боятся, сколько американцев. Они не боятся, что у них отберут деньги, а вот конфликта — да», — резюмировал сенатор.

Ранее правительство Украины захотело создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов в воздушном пространстве страны в связи с отказом международных страховых компаний страховать самолеты, совершающие такие рейсы. О планах кабмина рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

