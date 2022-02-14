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Отъезд олигархов с Украины объяснили страхом перед США

Сенатор Цеков заявил о панике украинских олигархов из-за возможной провокации США
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Отъезд украинских олигархов из страны говорит о поднявшейся в стране панике, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, в большей степени бизнесмены боятся даже не развязывания войны Россией, а провокации Соединенных Штатов Америки. Свое объяснение действиям украинцев он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, с Украины было совершено около 20 вылетов, сообщает «Украинская правда».

«Превращают Украину в поле битвы»

В украинской верхушке паника, считает Цеков. Именно об этом свидетельствует отъезд из страны богатейших лиц, отметил он. «Они поняли что американцы с компанией пытаются превратить Украину в поле битвы, подталкивая на конфликт», — указал он.

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Американцы с нагнетанием ситуации в отношениях России и Украины зашли слишком далеко, отметил политик. Люди опасаются военной провокации со стороны США, добавил он. «Это может свидетельствовать о том, что они не столько России боятся, сколько американцев. Они не боятся, что у них отберут деньги, а вот конфликта — да», — резюмировал сенатор.

Ранее правительство Украины захотело создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов в воздушном пространстве страны в связи с отказом международных страховых компаний страховать самолеты, совершающие такие рейсы. О планах кабмина рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

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Виктория Немис
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