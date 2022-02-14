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Раскрыто влияние нейроковида на мозг

Вирусолог Щеленков допустил кому при развитии нейроковида

Фото: Pexels.com

Самыми тяжелыми последствиями поражения нервной системы коронавирусом могут быть повреждение головного мозга, энцефалопатия, делирий и кома, заявил врач-вирусолог Максим Щеленков, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, нейроковид в 80 процентах случаев становится причиной возникновения цитокинового шторма. Он создает условия для повреждения мозга вирусными частицами и воспалительными маркерами. Появляются патологии. Врач назвал три стадии нейроковида. К примеру, на первой теряются обоняние и вкус. Второй вызывает функциональные расстройства, такие как нарушение сна, повышение уровня тревожности, панические атаки, депрессия.

На третьей стадии возможны психические расстройства или помрачение сознания. Нарушаются мышление, внимание, коронавирус влияет на эмоции. Симптомы могут наблюдаться, независимо от того, каким штаммом заражен человек. «Омикрон, который протекает довольно легко, тоже способен привести к возникновению цитокинового шторма», — раскрыл подробности эксперт.

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Врач допустил, что в отдельных случаях у пациентов с коронавирусом может появиться спутанность сознания, развиться кома, инсульт, миелит (воспаление спинного мозга) и синдром Гийена. При этом признаки первой стадии появляются почти сразу, остальные — в постковидный период, спустя двух-трех месяцев после выздоровления.

По словам медика, защититься от тяжелых последствий коронавируса помогает только вакцинация.

Термин «нейроковид» используют, когда инфекция поражает нервную систему и мозг. После перенесенного COVID-19 у пациента могут появиться осложнения со стороны когнитивных функций организма.

Ранее иммунолог Михаил Костинов отметил, что развитие нейроковида и лонгковида после омикрона теоретически возможно. Костинов указал, что одним из симптомов являются боли в костях, ранее — в мышцах. Также могут происходить воспалительные процессы в костном мозге.

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