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МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов из Украины

Чехия призвала своих граждан вылететь из Украины из-за возможной приостановки авиарейсов

Фото: Pixabay.com

Министерство иностранных дел Чехии предупредило соотечественников о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Чехия рекомендовала своим гражданам, имеющим планы выехать из Украины, немедленно покинуть страну. «МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний», — подчеркнули дипломаты.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину. Глава Чехии добавил, что считает сложившуюся на востоке Европы ситуацию вербальным противостоянием, и выразил надежду, что оно не перейдет в военную плоскость. Земан добавил, что Россия «не сошла с ума», и Кремль не может не понимать, что нападение на Украину серьезно навредит экономике страны.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений.

Алия Шарафутдинова
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