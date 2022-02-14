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Ученые Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор COVID-19 на ранней стадии

Фото: Pixabay

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, который позволит выявлять COVID-19 на ранней стадии и при минимальной концентрации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — пояснили исследователи.

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Изобретение, зарегистрированное в Роспатенте, относится к сфере генной инженерии и биотехнологии. Оно основано на применении новых средств — молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса.

Технология может быть использовано для разработки высокочувствительных тест-систем, которые позволят проводить диагностику прямо у постели больного, добавили в Роспотребнадзоре. При этом на ее производство не требуются большие затраты.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19. По словам специалиста, это, скорее всего, произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» — Китае или странах Южной Азии.

Марина Совина
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