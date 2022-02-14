Названо главное условие распространения электромобилей

Для экономного использования энергии электрокарами необходимо внедрение технологий умной зарядки. Об этом сообщает Reuters.

Как заметили эксперты агентства, переход на умную зарядку позволит грамотно эксплуатировать миллионы электрокаров, не ломая локальные сети и не тратя миллиарды на модернизацию инфраструктуры. Разрабатываемые решения предлагают владельцам электромобилей подключаться к сети в наиболее подходящий для этого момент, распределяя общую нагрузку.

«Переход на электричество будет практически невозможен без интеллектуальной зарядки», — рассказал директор компании по производству оборудования для электромобилей Connected Kerb Крис Пейтман-Джонс. Одним из главных условий для комфортного распространения машин на электрической тяге также назвали появление двунаправленной зарядки. Она позволит автолюбителям делиться энергией с энергосистемами в часы повышенного потребления ресурса.

«Идея двунаправленной зарядки состоит в том, чтобы сбалансировать сеть», — отметил глава компании We Drive Solar Робин Берг. По его мнению, полностью заряженный электромобиль может питать средний дом в Нидерландах в течение недели.

По оценке аудиторской компании EY, только в Европе к 2035 году потребуется девять миллионов общественных зарядных устройств по сравнению с 374 тысячами сегодня. Специалисты считают, что к этому времени в регионе будет насчитываться около 130 миллионов электромобилей.

В феврале стало известно, что продажи электромобилей в Норвегии побили рекорд. В январе 2022-го года электрокары составили почти 84 процента из восьми тысяч новых проданных автомобилей в стране.