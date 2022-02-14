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Раскрыта цена нового бюджетного смартфона Nokia

Смартфон Nokia G21 оценили в России в 13 990 рублей

Фото: Nokia

Компания HMD Global анонсировала доступный смартфон Nokia G21. Об этом сообщает издание GSMArena.

Новый телефон является продолжением модели G20, выпущенной в апреле 2021 года. Аппарат получил пластиковый корпус, 6,5-дюймовый IPS-экран с поддержкой частоты 90 герц, 12-нанометровый чип Unisoc T606 и графический процессор Mali G57 MP1, четыре гигабайта оперативной и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти.

Nokia G21 вышел с тройной камерой с объективами разрешением 50, 2 и 2 мегапикселей. Модель имеет аккумулятор емкостью 5050 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 18 ватт, по оценке специалистов компании, девайс может проработать на одном заряде до трех суток. В Европе стоимость смартфона составит 170 евро, представители бренда также раскрыли цену бюджетного девайса в России — 13 990 рублей.

Новый телефон также оснащен 4G-модемом, боковым дактилоскопическим сенсором, разъемом для проводных наушников, слотами под две сим-карты, имеет функцию разблокировки по лицу.

В октябре HMD Global выпустила первый планшет под брендом Nokia. Стоимость версии с четырьмя гигабайтами оперативной, 64 гигабайтами встроенной памяти и LTE составила 19 990 рублей.

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Андрей Ставицкий
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