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Кремль оценил готовность России стрелять по иностранным кораблям

Песков заявил, что российские военные следуют протоколам при вторжении иностранных судов

Фото: Alexei Druzhinin / Reuters

Российские военные строго следуют существующим протоколам в случаях, когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в понедельник, 14 февраля.

«Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — пояснил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента оценил заявление представителя российского Генштаба о том, что Россия готова наносить удары по кораблям и подлодкам других государств, если те будут заходить в ее территориальные воды.

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Варвара Кошечкина
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