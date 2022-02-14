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Российские власти потеряли миллиарды на мусорных свалках

В четырех регионах России на 2,3 миллиарда рублей завысили стоимость рекультивации свалок

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В четырех российских регионах стоимость работ по рекультивации шести свалок оказалось завышена на несколько миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минприроды.

В списке регионов: Краснодарский край, Башкирия, а также Тверская и Челябинская области. На комплексе мер по уборке мусора в указанных регионах власти фактически потеряли 2,3 миллиарда рублей — сумма оказалась больше, чем решило выделить федеральное правительство.

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Процесс ликвидации накопленного мусора запланировали закончить в 2023 году. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомству выяснить причины завышения стоимости. В Минприроды рекомендовали регионам оптимизировать расходы. Работы будут проводить в рамках нацпроекта «Экология», общий бюджет которого достиг более 124 миллиардов рублей.

Избавить Россию от опасных свалок во время совещания по климату в октябре 2021 года поручил президент Владимир Путин. В рамках встречи Виктория Абрамченко заявила, что выявленный на начало 2018 года 191 незаконный полигон отходов включили в национальный проект «Экология».

Нина Ташевская
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