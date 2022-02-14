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Глава МИД Франции не увидел признаков «вторжения» России на Украину

Глава МИД Франции Ле Дриан: ничто не указывает на намерение России вторгаться на Украину
Жан-Ив ле Дриан

Жан-Ив ле Дриан. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ничто не указывает на намерение России начать наступление на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РИА Новости.

При этом глава МИД указал на некие имеющиеся «доказательства» подготовки Москвой крупного наступления. Он добавил, что якобы «вторжение» может начаться быстро, но отказался предоставлять какие-либо доказательства своему утверждению.

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Вчера

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве в настоящий момент не видят предпосылок для полномасштабного вторжения России. По словам Данилова, ситуация на Украине сейчас находится под контролем, и пока угрозы вторжения нет. «Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия вторгнется на территорию Украины 16 февраля. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Также Вашингтон предупредил союзников, что наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
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