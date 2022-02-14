Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

Сын Жириновского Игорь Лебедев прокомментировал состояние отца фразой «только живи»
Игорь Лебедев

Игорь Лебедев. Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично высказался о состоянии отца. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

«Только живи!» — написал Лебедев, уточнив, что он очень беспокоится. По информации источников издания URA.RU, ранее именно Лебедев выступал против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Ранее состояние политика прокомментировал Минздрав, оценив его как стабильное.

О госпитализации Жириновского сообщалось 9 февраля. В пресс-службе Минздрава рассказали, что лидер ЛДПР находится в больнице в Москве со 2 февраля. Уточнялось, что политик заразился омикрон-штаммом коронавируса. По информации «Коммерсанта», Жириновский две недели скрывал, что болен COVID-19.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве
На Украине перечислили необходимое оружие
Названы ключевые темы предстоящих переговоров Путина и Шольца
Пентагон оценил заявления России о скором завершении части учений
Россияне сравнили наценки в храмах на свечи с наценками на наркотик
Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца
В Госдепе оценили дальнейшие перспективы диалога с Россией
Глава МИД Франции не увидел признаков «вторжения» России на Украину
Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев
Пентагон заверил в неучастии войск США в потенциальном конфликте на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.