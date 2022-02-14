Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын председателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично высказался о состоянии отца. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

«Только живи!» — написал Лебедев, уточнив, что он очень беспокоится. По информации источников издания URA.RU, ранее именно Лебедев выступал против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Ранее состояние политика прокомментировал Минздрав, оценив его как стабильное.

О госпитализации Жириновского сообщалось 9 февраля. В пресс-службе Минздрава рассказали, что лидер ЛДПР находится в больнице в Москве со 2 февраля. Уточнялось, что политик заразился омикрон-штаммом коронавируса. По информации «Коммерсанта», Жириновский две недели скрывал, что болен COVID-19.

