Диетолог развенчала мифы о лектинах

Врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева развенчала популярные мифы о лектинах. Она отметила в беседе с радио Sputnik, что их противники зачастую заблуждаются, однако посоветовала некоторым людям относиться к этим белкам осторожно, особенно тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Лектины — это белки, в цепи которых есть олигосахарид, в этом их особенность. Они обладают способностью связывать другие вещества на поверхности клеток, из-за этого им и приписывают мифические свойства. Например, негативное влияние на пищеварительный процесс и усвоение витаминов и минералов, повышение проницаемости стенок кишечника и повреждение эритроцитов», — указала специалист.

Бурляева пояснила, что лектинов больше всего в злаках, бобовых, пасленовых и орехах, от которых предлагают отказаться авторы безлектиновых диет. По мнению диетолога, они во многом заблуждаются. Эксперт отметила, что заявления о скапливании слизи в кишечнике и негативное влияние этих белков на его ворсинки — не совсем правда.

По словам специалиста, некоторые лектины могут усугублять течение заболеваний, например, язвенных колитов, но не вызывать их. При этом такие белки выполняют в организме человека важные задачи, в частности удерживают патогены на поверхности клетки для формирования иммунного ответа и связывают в печени простой углевод галактозу, регулируя уровень глюкозы в крови.

Бурляева добавила, что в последние десять лет было проведено большое количество исследований, которые показали положительное влияние лектинов на организм при различных видах рака, в частности считается, что они повышают иммунитет в отношении раковых клеток. Диетолог не исключила применение лектинов в медицине, для этого ученым нужно выяснить, какие дозы и лекарственные формы можно использовать.

Ранее диетолог Университета Маастрихта в Нидерландах Ян-Фридер Хармсен заявил, что активность в течение светового дня и отдых ночью приводит к улучшению метаболизма. Он также призвал следовать естественному циклу дня, ночи и чаще бывать на воздухе.

