Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной

Авиакомпаниям Италии рекомендовали избегать воздушного пространства Украины

Фото: Pixabay

Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную службу гражданской авиации Италии (ENAC).

Авиарегулятор выпустил ноту с рекомендацией всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над страной.

Ранее норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна не нашла оснований для закрытия неба. По его словам, авиакомпании, которые перестали летать на Украину, таким образом перестраховываются. Он добавил, что украинское руководство быстро реагирует и уже выделило дополнительные средства, чтобы выплатить их авиакомпаниям в случае каких-либо происшествий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой
Житель Подмосковья спилил латунные шары для украшения могилы матери
Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Подмосковье
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной
Зеленский заявил о стремлении Киева к миру
Спецслужбы отчитались о ликвидации банды хакеров
Зеленский призвал покинувших Украину чиновников вернуться в течение суток
Тренеров Валиевой призвали пожизненно отстранить от спорта
В Госдуме объяснили русофобию особенностью звучания слова «Москва»
Решение суда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» обжаловали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.