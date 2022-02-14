Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную службу гражданской авиации Италии (ENAC).

Авиарегулятор выпустил ноту с рекомендацией всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над страной.

Ранее норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна не нашла оснований для закрытия неба. По его словам, авиакомпании, которые перестали летать на Украину, таким образом перестраховываются. Он добавил, что украинское руководство быстро реагирует и уже выделило дополнительные средства, чтобы выплатить их авиакомпаниям в случае каких-либо происшествий.