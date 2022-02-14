Полная модель сходила на шопинг в магазины популярных брендов и разочаровалась

Плюс-сайз-модель разочаровалась ассортиментом, который представлен в масс-маркете, и поделилась своим мнением с подписчиками в соцсетях. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Полная блогерша Райли Хемсон (Riley Hemson) разместила снимок, на котором она позирует в примерочной в облегающих черных лосинах и кроп-топе того же цвета. Героиня материала рассказала, что сходила на шопинг в бутики популярных брендов, однако не смогла найти предметы гардероба своего размера — 18 UK (соответствует российскому 52-му размеру).

По словам предпринимательницы, которая владеет собственным брендом одежды, ее разочаровала размерная сетка всех магазинов, которые она посетила. Манекенщица считает, что из-за отсутствия подходящих размерах в магазинах девушки могут сделать вывод, что они набрали лишний вес, что провоцирует появление расстройств пищевого поведения.

«Я чувствовала себя пристыженной, грустной, оскорбленной и озлобленной. На секунду у меня возникла мысль, что я обязана похудеть или пропустить обед, чтобы влезть в джинсы самого большо размера, — пожаловалась Хемсон. — Однако я осознала, что все полные женщины не должны оценивать свою значимость размерами. Одежда должна подходить вам, а не вы ей!».

В декабре 2020 года другая блогерша столкнулась с аналогичной проблемой. Софи Шейкшафт продемонстрировала, как на ней сидят вещи 12-го размера (40 EU) марок Topshop, ASOS, Pretty Little Thing и Boohoo. Выяснилось, что некоторые джинсы подошли ей по размеру, а другие оказались слишком узкими.