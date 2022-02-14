В Киеве назвали число уехавших с Украины депутатов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал число депутатов Верховной Рады, которые в настоящее время находятся за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам секретаря СНБО, Украину покинули 23 народных депутата. Данилов выразил надежду, что уехавшие из страны нардепы успеют вернуться в Киев к заседанию Верховной Рады, которое запланировано на 10:00 (11:00 мск) 15 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у депутатов Верховной Рады, покинувших страну, есть 24 часа, чтобы вернуться, иначе государство сделает «серьезные выводы».

Президент также заявил, что его семья не покидала пределов страны на фоне угрозы российского вторжения, несмотря на распространяемые в прессе слухи о том, что ее тайно вывезли в Италию.