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На польской фабрике динамита прогремел мощный взрыв

Радио RMF FM: на польской фабрике NitroЕrg прогремел мощный взрыв, уничтожено здание

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На фабрике по производству динамита и взрывчатых веществ NitroErg в польском Крупском Млыне в Силезском воеводстве прогремел мощный взрыв, сообщает радиостанция RMF FM.

«Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg. В результате взрыва уничтожено одно из зданий на территории завода», — сообщило радио.

По информации очевидцев, взрыв был слышен в радиусе многих километров, в пределах 20 километров взрывная волна задела оконные стекла. Информации о жертвах нет, двое человек объявлены пропавшими без вести. К месту происшествия направлены пожарные, для эвакуации раненых задействованы медицинские вертолеты.

2 февраля в городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии на заводе произошла утечка опасного химиката — олеума. Из-за ветра испарения олеума направились в сторону городов Кельстербах и Швайнхайм.

5 января в городе Свободный Амурской области прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Как сообщили в пресс-службе российского предприятия, на объекте случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой». Никто не пострадал.

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Дмитрий Сотак
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