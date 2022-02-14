На польской фабрике динамита прогремел мощный взрыв

На фабрике по производству динамита и взрывчатых веществ NitroErg в польском Крупском Млыне в Силезском воеводстве прогремел мощный взрыв, сообщает радиостанция RMF FM.

«Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg. В результате взрыва уничтожено одно из зданий на территории завода», — сообщило радио.

По информации очевидцев, взрыв был слышен в радиусе многих километров, в пределах 20 километров взрывная волна задела оконные стекла. Информации о жертвах нет, двое человек объявлены пропавшими без вести. К месту происшествия направлены пожарные, для эвакуации раненых задействованы медицинские вертолеты.

2 февраля в городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии на заводе произошла утечка опасного химиката — олеума. Из-за ветра испарения олеума направились в сторону городов Кельстербах и Швайнхайм.

5 января в городе Свободный Амурской области прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Как сообщили в пресс-службе российского предприятия, на объекте случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой». Никто не пострадал.