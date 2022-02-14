Маэстро Понасенков обратился к хейтерам Жириновского

Российский публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, обратился к критикам заразившегося коронавирусом председателя ЛДПР Владимира Жириновского. В видео на своем YouTube-канале он призвал хейтеров политика не радоваться его госпитализации.

Понасенков адресовал свое обращение людям, «ждущим смерти» Жириновского и глумящимся над ним из-за болезни. Публицист поиронизировал над хейтерами политика, заявив, что у них никогда не будет столько денег и талантов, как у лидера ЛДПР. «Он (Жириновский — прим. "Ленты.ру") насладился жизнью [сполна] и на много жизней, поэтому не радуйтесь, вам так никогда не жить», — заключил Понасенков.

Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья Жириновского. Минздрав оценил состояние политика как стабильное.

О госпитализации Жириновского сообщалось 9 февраля. В пресс-службе Минздрава рассказали, что лидер ЛДПР находится в больнице в Москве со 2 февраля. Уточнялось, что политик заразился омикрон-штаммом коронавируса. По информации «Коммерсанта», Жириновский две недели скрывал, что болен COVID-19.