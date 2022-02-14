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Спорт

Познер отреагировал на решение МОК отказаться от вручения медалей из-за Валиевой

Журналист Владимир Познер назвал отказ МОК награждать фигуристов из-за Валиевой бездарным

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский журналист Владимир Познер поделился мнением о позиции Международного олимпийского комитета (МОК), который откажется от награждения победителей командного турнира на Олимпиаде из-за сомнительной допинг-пробы Камилы Валиевой. Слова Познера приводит «Спорт-Экспресс».

Решение МОК отказаться от проведения церемонии награждения призеров Познер посчитал бездарным. По мнению журналиста, оно ударило не только по российской стороне, но и по фигуристам из США и Китая. Он выразил мнение, что в комитете нацелились на лишение российской команды золотой медали, чтобы сделать американских фигуристов олимпийскими чемпионами. «Полнейший бред», — резюмировал Познер.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые выступили против допуска Валиевой к Играм. 15-летняя фигуристка готовится к личному турниру. Прокаты пройдут 15 и 17 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Николай Костюков
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