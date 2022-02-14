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Генштаб обвинил Запад в подталкивании Украины к силовому сценарию в Донбассе

Генштаб ВС РФ заявил о провоцировании Украины Западом на силовой сценарий в Донбассе

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Страны Запада намеренно провоцируют Украину и подталкивают ее к попытке реализовать силовой сценарий в Донбассе. В этом их обвинил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов, передает РИА Новости в понедельник, 14 февраля.

По его словам, представители западных держав фактически превращают украинскую территорию в плацдарм для размещения войск НАТО, при этом продолжая формировать из республики враждебное в отношении России государство.

«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — заявил Гаджимагомедов в ходе выступления в рамках круглого стола, который проходит в Совете Федерации.

Ранее в феврале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США раздувают ситуацию вокруг Украины, в том числе в Совете Безопасности ООН, по внутриполитическим причинам. До этого он также предположил, что в скором времени военная риторика Запада пойдет на спад.

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Варвара Кошечкина
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