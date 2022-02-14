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Американец объехал половину страны на велосипеде и испытал гордость

Житель Нью-Йорка объехал на велосипеде 26 штатов и назвал всех американцев добрыми

Фото: страница «Bibbery Travels» в Facebook

52-летний Боб Барнс из Нью-Йорка путешествует по столицам штатов Америки на велосипеде. Американец планирует посетить все 50 штатов и успел объехать 26 столиц, последней из них стала Оклахома-Сити, передает Fox News.

Боб делится впечатлениями о каждом штате на своей странице в Facebook. Сейчас путешественник находится на половине пути к своей цели — в штате Оклахома. Мужчина назвал местных жителей очень спокойными и щедрыми. Когда Барнс ночевал в палатке, кто-то подошел и узнал, есть ли кто-нибудь внутри. Он испугался, что это полиция, но оказалось, что двое подростков подошли поинтересоваться, все ли в порядке. Они принесли велосипедисту три пакета еды и одеяла.

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«Все здесь готовы помочь, даже если ты об этом не просишь», — отметил путешественник. Барнс добавил, что в Америке, по его мнению, все люди одинаково добрые и великодушные. «Я снова начинаю испытывать гордость за страну. В любом штате к вам будут хорошо относиться», — заявил мужчина.

В Оклахоме Барнс попал под сильный снегопад, поэтому был вынужден остановиться в отеле. В течение нескольких дней путешественник распланировал свой дальнейший маршрут.

Мужчина продолжит покорять новые штаты и делиться впечатлениями в сети.

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Алиса Удовик
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