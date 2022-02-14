Российская лыжница отреагировала на заметку шведской газеты шуткой о трусиках

Российская лыжница Вероника Степанова шуткой отреагировала на публикацию шведской газеты Expressen, где отечественных спортсменов обвиняют в использовании запрещенной смазки для лыж. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

21-летняя лыжница обратилась к журналисту издания Томасу Петтерссону и продублировала сообщение на английском языке. Степанова отметила, что автору газеты чудится запрещенный фтор C8 у россиян на стартах Игр в Пекине.

«Не хотели бы вы проверить [наличие] у меня в трусиках запрещенного моторчика как у Карлсона? Обещаю куда более громкий заголовок для вашей газеты!» — написала Степанова.

Степанова с составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Пекине на эстафете. Сама спортсменка вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.

