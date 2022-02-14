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Сын Гурбангулы Бердымухамедова выдвинут кандидатом в президенты Туркмении

Сын главы Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты на выборах
Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов. Фото: CTBTO / Wikimedia

Сын главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар выдвинут кандидатом в президенты республики на выборах, которые состоятся 12 марта. Об этом сообщает туркменский новостной сайт Salam News в Instagram.

«Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», — говорится в сообщении.

Участники съезда выслушали речь Сердара Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента страны.

14 февраля в Туркменистане началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов. Выдвинуть кандидата могут политические партии или группы граждан. В стране существуют три партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Главой государства может быть избран гражданин Туркмении не моложе 40 лет, родившийся в стране и постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. Он избирается на семь лет.

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Ранее действующий глава государства рассказал о принятии непростого решения о себе. Так, он пришел к выводу, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны необходимо дать молодым руководителям.

С февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимает пост вице-премьера Туркмении. Он также возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию «Туркменские алабаи».

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Алина Гончарова
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