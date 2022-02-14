Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала высказалась о задержке с обнародованием положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс», — заявила специалист. Тутберидзе назвала спланированным допинг-скандал c Валиевой и выразила надежду, что российской стороне удастся добиться справедливости.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Решение должно быть объявлено в 9:00 по московскому времени 14 февраля.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.