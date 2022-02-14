Тутберидзе тремя словами отреагировала на 14-е место дочери на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на выступление российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Она высказалась в Instagram.

«С отличным дебютом», — такими тремя словами специалист поздравила россиян. Она также опубликовала фотографию спортсменов.

Дэвис, которая является дочерью Тутберидзе, вместе со Смолкиным после двух программ оказалась на 14-м месте. Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Лучшими из россиян стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевавшие серебряные медали.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Фигуристам еще предстоит разыграть два комплекта медалей.