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Тутберидзе тремя словами отреагировала на 14-е место дочери на Олимпиаде-2022

Этери Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с отличным дебютом на Олимпиаде в Пекине

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на выступление российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Она высказалась в Instagram.

«С отличным дебютом», — такими тремя словами специалист поздравила россиян. Она также опубликовала фотографию спортсменов.

Дэвис, которая является дочерью Тутберидзе, вместе со Смолкиным после двух программ оказалась на 14-м месте. Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Лучшими из россиян стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевавшие серебряные медали.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Фигуристам еще предстоит разыграть два комплекта медалей.

Алексей Гусев
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