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Песков анонсировал встречу Путина с Лавровым и Шойгу

Президент России Владимир Путин 14 февраля проведет встречи с Лавровым и Шойгу
Сергей Лавров, Владимир Путин и Сергей Шойгу

Сергей Лавров, Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 14 февраля, встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы покажем встречи, они будут вам доступны», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков также анонсировал переговоры Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, их проведение запланировано на текущую неделю.

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Евгения Куликова
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