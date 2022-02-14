Песков анонсировал встречу Путина с Лавровым и Шойгу

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 14 февраля, встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы покажем встречи, они будут вам доступны», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков также анонсировал переговоры Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, их проведение запланировано на текущую неделю.