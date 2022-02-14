Россиянам резко понадобились кредитные карты

Выдача кредитных карт российскими банками в январе этого года выросла на 60 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года, с 856 тысяч до 1,37 миллиона. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Кредистория» сообщает РИА Новости.

По сравнению с декабрем наблюдается падение на 37 процентов. Однако, объяснили в компании, это сезонный спад, поскольку перед новогодними праздниками люди берут кредитки активнее, а в январе к тому же меньше рабочих дней.

Россиянам резко понадобились кредитки на фоне роста цен и высоких инфляционных ожиданий, а также увеличения потребительского спроса. При этом банки поддерживают тенденцию, одобряя кредитные карты все большему числу заемщиков с низким доходом. Правда, при этом им предоставляют относительно небольшой кредитный лимит.

Ранее стало известно, что 30 процентов заемщиков в России уже почти потеряли шансы получить кредит из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга. Гражданам из этой группы одобряют только 8,1 процента заявок. При этом потенциальным заемщикам со средним рейтингом, которых также порядка 30 процентов, выдают заем только в 24,8 процента случаев.

Резкое повышение спроса на кредитки зафиксировано в момент, когда Росстат объявил о рекордном росте реальных располагаемых доходов россиян — на 3,1 процента в годовом выражении. Это максимальное значение с 2013 года. Большей частью доходы россиян с того момента падали.

При этом в январе инфляция вновь ускорилась, в годовом выражении рост цен достиг 8,73 процента. При этом основной вклад в такую динамику вносят продовольственные товары.