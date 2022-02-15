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Спорт

Американская фигуристка оценила решение об отмене награждения из-за Валиевой

Американская фигуристка Белл назвала отмену награждения из-за Камилы Валиевой неправильной

Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Sports / Reuters

Американская фигуристка Мэрайя Белл оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому организация откажется от проведения церемонии награждения в том случае, если россиянка Камила Валиева попадет в число призеров на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка назвала решение неправильным. «Что касается моих чувств — да, я расстроена, я считаю, что неправильно наказывать людей, которые не сделали ничего плохого», — заявила Белл.

14 февраля МОК отказался от проведения церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов, где сборная России заняла первое место. В комитете заявили, что откажутся от вручения медалей и по итогам личного турнира, если в число призеров попадет Валиева.

В этот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка лидирует после короткой программы в личном турнире фигуристок.

Анастасия Борисова
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