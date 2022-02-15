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iPhone подорожают

Apple поднимет цены на iPhone 14

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Смартфоны серии iPhone 14 окажутся дороже, чем выпущенные в 2021 году флагманы Apple. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Специалисты ссылаются на отчет тайваньской компании TSMC, которая является важным партнером Apple в азиатском регионе. Из-за удорожания компонентов и дефицита комплектующих стоимость сборки новых iPhone окажется выше, чем ранее. Инсайдеры рассказали, что в этой связи руководители TSMC сообщили Apple, что производство процессоров для iPhone 14 подорожает.

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Топ-менеджеры Apple якобы согласились на новые условия, чтобы выходу новых флагманов на рынок ничего не угрожало. Из раскрытой информации следует, что по новому контракту TSMC произведет для своего партнера 120-150 тысяч единиц новых чипов. Средняя стоимость выпуска процессоров увеличится примерно на 8-10 процентов. Журналисты полагают, что по этой причине компания Тима Кука будет вынуждена поднять цены на свои смартфоны.

Самый доступный актуальный смартфон Apple — iPhone 13 mini — оценен в России в 70 тысяч рублей. Самый дорогой аппарат — iPhone 13 Pro Max с одним терабайтом встроенной памяти — 160 тысяч рублей.

Из-за проблем на производстве в TSMC и Apple приняли решение отложить выпуск спроектированных по трехнанометровому техпроцессу чипов. Поэтому iPhone 14 получат компоненты Apple A16 Bionic, созданные по четырехнанометровому техпроцессу.

В начале февраля источники из Индии раскрыли стоимость нового iPhone SE, который одобрил для продажи местный регулятор. Согласно отчету, стоимость бюджетного смартфона Apple составит 300 долларов или около 22 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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