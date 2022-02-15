Названы сроки принятия Госдумой обращения о признании ЛНР и ДНР

Госдума 15 февраля рассмотрит на заседании два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости непризнанных Луганской и Донецких народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

По итогам сегодняшней сессии в парламенте примут решение, направить документ сразу к президенту или проконсультироваться с МИД.