Центробанк предложил ввести кредитные каникулы

Руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута рассказал об инициативе по поддержке россиян с невысокими доходами. Его слова передают «Известия».

Мамута заявил, что ЦБ предложил целый комплекс мер, направленный на улучшение жизни нуждающихся россиян. «Мы подошли к вопросу системно: не просто предложили инициативы, но предварительно на нескольких фокус-группах изучили потребности и пожелания людей. Получился целый комплекс мер», — отметил он.

Кредитные каникулы — одно из основных предложений. Срок и сумма займа не будут иметь значения, единственное условие — падение доходов человека. Длиться каникулы будут от шести месяцев. Мамута подчеркнул, что при наличии нескольких кредитов перерыв можно будет брать по каждому.

Другая инициатива — начисление процентов на остаток социального счет в привязке к ключевой ставке. Это будет гарантировать дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года. Также в ЦБ предложили отменить комиссию при переводе денег самому себе на счет другого банка и освободить от комиссий на трансакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц владельцев карт «Мир».

Ранее сообщалось, что российское правительство готовит дорожную карту по внедрению в стране целостной системы поддержки семей с детьми. Меры поддержки планируют предоставлять в зависимости от материального положения семьи. Власти намерены упростить процедуру получения выплат, сократить количество требуемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им льготах и субсидиях, а также назначать такую помощь без заявления — по факту жизненной ситуации.