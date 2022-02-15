Захарова сообщила о степени готовности ответов для США и НАТО

Подготовка проекта ответа МИД России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности почти завершена, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, об этом сообщает ТАСС.

«Самое главное, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии», — сообщила дипломат о степени готовности.

14 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил концептуальное содержание документа, который представил глава МИД Сергей Лавров.