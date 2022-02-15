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Нагнетание вокруг Украины связали с провалом Запада в Афганистане

Политолог Кортунов связал нагнетание вокруг Украины с желанием Запада перестраховаться

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Нагнетание вокруг Украины может быть связано с желанием западных разведок перестраховаться после провала в Афганистане. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Специалист напомнил, что Запад не смог правильно оценить шансы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на захват власти в Афганистане, из-за чего международная эвакуация была плохо организована. «Конечно, это опыт неприятный. Поэтому сейчас они в каком-то смысле страхуются и "дуют на воду", говоря о высокой вероятности российской военной операции», — заявил Кортунов.

Кроме того, нагнетание атмосферы вокруг ситуации на российско-украинской границе может быть обусловлено динамикой и логикой самого кризиса. Политолог пояснил, что если кризис начал уже раскручиваться, то его бывает трудно остановить, и эта волна неизбежно захлестывает какие-то правительственные круги.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой начала «вторжения» России на Украину 16 февраля. При этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев.

При этом 15 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военного округов завершили часть военных учений и начали возвращаться в пункты базирования.

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Валентина Шварцман
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