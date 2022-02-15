Перечислены последствия смены президента в Туркменистане

Приход к власти сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара может помочь стране громко заявить о себе на внешнеполитическом уровне и выстроить систему социальных лифтов, в которых нуждается общество. Так считает военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. По его мнению, кандидатуру Бердымухамедова-младшего примут спокойно, без волнений в обществе. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил последствия транзита власти в Туркменистане.

Модернизированный транзит

Говоря о смене власти в странах Центральной Азии, нужно учитывать, что в них сложилась собственная система транзита, отметил Коновалов. Она помогает им развиваться не волнообразно, а стабильно, пояснил эксперт. Специалист назвал ее модернизированной схемой транзита, характерной для постсоветских стран Центральной Азии и отчасти Кавказа.

«В свое время Алиев-старший в результате выборов передал власть Алиеву-младшему, нынешнему президенту Азербайджана. В Казахстане произошел транзит власти не в рамках семьи. Пришел президент — не родственник Нурсултана Назарбаева, но человек его команды, а Назарбаев занял пост главы совета безопасности, то есть фактически сохранил за собой контроль над государством», — пояснил спикер «Ленты.ру».

Здесь мы видим соединение различных подходов, где сын наследует власть через выборы. А старший Бердымухамедов станет спикером парламента и фактически будет иметь в руках всю систему контроля Иван Коновалов Политолог

«ЕС и США не останутся без внимания»

Сомневаться в том, что Сердар Бердымухамедов придет к власти, не приходится, заявил Коновалов. Противников этого транзита власти, по его мнению, практически не будет. «Политическая жизнь Туркменистана наиболее спокойная по сравнению с другими республиками бывшего Советского Союза. Поэтому, я думаю, вряд ли что-то изменится и будут несогласные с кандидатурой Сердара. Тем более что она в целом всех устраивает», — добавил военный эксперт.

Коновалов назвал Сердара Бердымухамедова молодым, образованным и опытным человеком. По его мнению, такой политик сможет продвинуть страну без излишних потрясений. Кроме этого Бердымухамедов-младший прошел хорошую школу, заявил Коновалов, имея в виду то, что в 2008-2011 годах он числился советником-посланником в посольстве своей страны в России.

Его внешнеполитический опыт будет полезен, если есть намерение вывести страну из закрытого в открытое состояние. После транзита власти Туркменистан начнет активнее себя вести на внешнеполитическом поле Иван Коновалов Политолог

«Будет больше активных взаимодействий с Россией и со всеми альянсами, организациями, которые действуют в регионе, а это, например, Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества. Также без внимания не останутся Евросоюз и США, но в приоритете, я думаю, останутся Россия и ее союзники», — отметил политолог.

Кроме того, с приходом Бердымухамедова-младшего к власти у молодежи появится надежда на выстраивание в стране системы социальных лифтов.

Ранее стало известно, что сын главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар выдвинут кандидатом в президенты республики на выборах, которые состоятся 12 марта.

14 февраля в Туркменистане началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов. Выдвинуть кандидата могут политические партии или группы граждан. В стране существуют три партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Главой государства может быть избран гражданин Туркмении не моложе 40 лет, родившийся в стране и постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. Он избирается на семь лет.