Цены на завещания в России взлетели

Стоимость оформления завещания у нотариуса в России в январе этого года существенно выросла. В ряде регионов цены взлетели сразу на 50-80 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата по инфляции сообщает РБК.

В среднем по стране рост составляет 18,1 процента, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 2009 года и сравнимо с ростом цен за весь 2019 год. Похожий уровень фиксировался только в январе 2015 года — 17,95 процента. Тогда же по итогам года завещания подорожали на максимальные 24,8 процента.

Тарифы по стране выросли очень неравномерно. Например, в Томской области и Якутии повышение составило 80 процентов, а в 23 регионах, в том числе в Москве и Московской области, не поменялись вовсе. В среднем по стране услуга стоит 2367 рублей. В конце 2021 года она обходилась в 1950 рублей.

Также в мониторинг Росстата входит оформление доверенности в нотариальной конторе. Ее стоимость в январе также выросла заметно выше общей инфляции, но в три раза меньше, чем завещания — на 5,2 процента.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) разницу в размерах тарифов объясняют разным социально-экономическим положением регионов. При этом организация подчеркивает, что общее увеличение размеров оплаты за все услуги правового и технического характера по стране составляет около процента. В 2020 и 2021 годах тарифы практически не менялись, поэтому с начала 2022 года рост кажется особенно заметным, добавили в ФНП.

В годовом выражении инфляция, по данным Росстата, в январе составила 8,73 процента. Центробанк подсчитал, что продуктовая инфляция за тот же период увеличилась до 11,1 процента. На этом фоне 11 февраля регулятор в очередной раз поднял ключевую ставку — до уровня 9,5 процента.