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Познер назвал нового вероятного президента Франции

Журналист Познер спрогнозировал победу Макрона на выборах президента Франции в апреле

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ведущий Первого канала, журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, дал прогноз по выборам президента Франции, которые состоятся в апреле этого года. Он предположил, что на них победит действующий президент Эммануэль Макрон, который пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке. Об этом журналист заявил в беседе с РИА Новости.

«Я полагаю, что выиграет Макрон. У него, во-первых, конечно, административный ресурс, который всегда есть у главы государства», — отметил Познер. Телеведущий добавил, что Макрон проявляет большую активность в последнее время и пытается сделать так, чтобы «Франция заняла место Германии» в Евросоюзе.

«Я не люблю предсказывать. Это бессмысленно, но думаю, что у Макрона наибольшие шансы выиграть», — назвал нового вероятного президента Франции журналист.

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За кого проголосует на предстоящих выборах он сам, Познер решил не говорить, отметив, что никогда не раскрывает заранее свой голос.

Ранее Познер оценил переговоры президента России Владимира Путина с Макроном, в ходе которых обсуждались вопросы нерасширения НАТО и ситуация вокруг Украины. Журналист заявил, что встреча президентов принесла определенные положительные результаты.

В декабре 2021 года Макрон ответил на вопрос об участии в президентских выборах и заявил, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять о втором сроке. Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил о своем участии в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности, для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.

Дарья Кучерявых
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