В российском регионе Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку

В Иркутской области самолет Ан-26, в котором находились 14 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что посадить самолет в российском регионе пришлось после срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. Ан-26 выполнял рейс Иркутск —Уть-Кут — Ербогачен.

«Посадка в аэропорту Усть-Кут [прошла] благополучно, пострадавших нет», — заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После случившегося транспортная прокуратура начала проверку. Пассажиров воздушного судна отправят до Ербогачена запасным бортом.

Ранее в Тазовском районе Якутии аварийную посадку в поле совершил вертолет Ми-8 — на его борту находились 18 человек. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров эвакуировали другим вертолетом.