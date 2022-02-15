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В российском регионе Ан-26 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку

В Иркутской области самолет Ан-26 с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту

Фото: Marko Stojkovic / Wikimedia Commons

В Иркутской области самолет Ан-26, в котором находились 14 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что посадить самолет в российском регионе пришлось после срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. Ан-26 выполнял рейс Иркутск —Уть-Кут — Ербогачен.

«Посадка в аэропорту Усть-Кут [прошла] благополучно, пострадавших нет», — заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После случившегося транспортная прокуратура начала проверку. Пассажиров воздушного судна отправят до Ербогачена запасным бортом.

Ранее в Тазовском районе Якутии аварийную посадку в поле совершил вертолет Ми-8 — на его борту находились 18 человек. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров эвакуировали другим вертолетом.

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Анастасия Шейкина
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