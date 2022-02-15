Девушка рассказала о трудностях жизни с грудью седьмого размера

Жительница Англии рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается из-за груди седьмого размера. Соответствующая история появилась на The Sun.

19-летняя Аманда Нчома (Amanda Nchoma) призналась, что ее грудь начала активно расти в раннем подростковом возрасте и к 14 годам достигла пятого размера. Спустя пять лет она стала больше еще на два размера. По словам героини материала, она регулярно чувствует дискомфорт, связанный с ее телосложением.

Например, девушка испытывает трудности во время поиска подходящей одежды и бюстгальтеров, поскольку не многие бренды изготавливают товары подобного размера. Кроме того, из-за слишком большого веса груди, лямки белья врезаются в ее плечи и оставляют царапины и синяки на теле.

Помимо этого, Нчома подчеркнула, что испытывает дискомфорт от чрезмерного внимания со стороны окружающих. «На меня постоянно смотрят люди, водители сигналят мне, а девушки бросают в мою сторону косые взгляды. Меня это беспокоит», — сказала она. Героиня материала добавила, что в будущем планирует сделать операцию по уменьшению груди, однако пока она не определила конкретную дату процедуры.

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