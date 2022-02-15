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Спорт

Сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Россия с 20 медалями занимает девятое место в общем зачете на Олимпиаде-2022

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сборная России занимает девятое место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 15 февраля российская команда опустилась на девятое место в неофициальном медальном зачете Игр. В этот день российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования, а биатлонисты — бронзу в мужской эстафете. В активе отечественных атлетов теперь 20 медалей разного достоинства: четыре золота, семь серебряных наград и девять бронзовых.

Лидером зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 12 золотых медалей. На втором месте располагается сборная Германии, в активе которой девять золотых наград. Замыкают тройку лидеров американские спортсмены.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России.

Анастасия Борисова
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