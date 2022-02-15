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Премьер Эстонии выступила против запрета российских телеканалов

Премьер Эстонии Каллас усомнилась в разумности запрета вещания российских телеканалов

Фото: Christophe Gateau / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не поддерживает прекращение вещания российских телеканалов в республике и усомнилась в разумности подобной идеи. Об этом она заявила в эфире «Радио-4», передает ТАСС.

Каллас выступила против запретов в целом, так как «запретный плод становится еще слаще». «Будет ли это работать и разумно ли это? Конечно, вопрос о [российских] каналах стоит. Но разжигание ненависти — это вообще проблема, и я говорю не о русскоязычных, а в целом о разжигании ненависти. Этого хватает и во многих эстонских социальных СМИ», — сказала она.

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Ранее в Эстонии предлагали ввести запрет на трансляцию российских телеканалов, как это сделали в Латвии, Литве и на Украине. Однако, по мнению бывшего члена правления эстонского медиахолдинга Postimees grupp Свена Нуутманна, в этом нет необходимости — лучше переманить русскоязычную аудиторию на эстонские каналы, вещающие на русском языке.

В январе стало известно о закрытии в Эстонии русскоязычного канала «3+». Его место в эстонском телеэфире займет эстоноязычный TV3 Life.

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Алиса Реброва
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