Премьер Эстонии выступила против запрета российских телеканалов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не поддерживает прекращение вещания российских телеканалов в республике и усомнилась в разумности подобной идеи. Об этом она заявила в эфире «Радио-4», передает ТАСС.

Каллас выступила против запретов в целом, так как «запретный плод становится еще слаще». «Будет ли это работать и разумно ли это? Конечно, вопрос о [российских] каналах стоит. Но разжигание ненависти — это вообще проблема, и я говорю не о русскоязычных, а в целом о разжигании ненависти. Этого хватает и во многих эстонских социальных СМИ», — сказала она.

Ранее в Эстонии предлагали ввести запрет на трансляцию российских телеканалов, как это сделали в Латвии, Литве и на Украине. Однако, по мнению бывшего члена правления эстонского медиахолдинга Postimees grupp Свена Нуутманна, в этом нет необходимости — лучше переманить русскоязычную аудиторию на эстонские каналы, вещающие на русском языке.

В январе стало известно о закрытии в Эстонии русскоязычного канала «3+». Его место в эстонском телеэфире займет эстоноязычный TV3 Life.