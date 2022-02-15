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В Кремле начались переговоры Путина и Шольца

Встреча президента России Путина и канцлера ФРГ Шольца началась в Кремле
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят за тем же длинным столом, за которым состоялся диалог Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном. Предположительно к этому прибегнули, поскольку Шольц, также как и лидер Франции, отказался проходить российский ПЦР-тест на коронавирус.

Ожидается, что в разговоре с российским президентом канцлер Германии заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.

В понедельник, 14 февраля, в Киеве состоялись переговоры между Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая перед журналистами, немецкий канцлер заявил, что Германия продолжает поддерживать Киев и решительно стоит на его стороне. Он также подчеркнул, что Минские соглашения являются основой для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

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Николай Чигасов
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