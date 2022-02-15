«Союз» стартовал с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска идет на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Как отмечает РИА Новости, стыковка «Прогресса» с Международной космической станцией (МКС) намечена на 17 февраля в 10:06 по московскому времени. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и будет добираться до станции по классической двухсуточной схеме.

Уточняется, что «Прогресс» доставит на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота, а также более 1,6 тонны оборудования и материалов. Кроме того, на борту корабля находится инвентарь для медицинских и биологических экспериментов. Помимо этого, на МКС доставят 6 малых космических аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55», которые российские космонавты запустят во время одного из выходов в открытый космос.

7 февраля стало известно, что в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») запатентовали метод, позволяющий космическому кораблю добраться до МКС примерно за два часа.