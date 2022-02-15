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У стелс-омикрона обнаружили новую мутацию

Ученые из Дании выявили новую мутацию в белке ORF3a у стелс-омикрона

Фото: Unsplash

Ученые из Дании обнаружили у стелс-омикрона новую мутацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет специалистов.

По данным исследователей, на новый вариант штамма BA.2, известного также как «стелс-омикрон», приходится около 24 процентов всех случаев заражения в Дании. На этот раз изменения произошли в белке ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках, а также отвечает за перемещение вируса внутри человеческой клетки.

Как объяснил изданию научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев, мутации, повышающие эффективность этого белка, могут повышать скорость распространения коронавируса. При этом он отметил, что мутации омикрона позволяют ему ускользать от антител на предыдущие штаммы, в том числе от антител на вакцины, где используется антиген из других вариантов COVID-19.

В то же время эксперты подчеркнули, что мутация никак не влияет на само течение болезни.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Англии сообщили, что ранними симптомами стелс-омикрона являются усталость и головокружение. По словам врачей, головокружение может появляться и исчезать в течение дня. Если симптом сопровождает постоянная усталость, это указывает на необходимость сдать тест на COVID-19 и обратиться к специалисту.

Ксения Назарова
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