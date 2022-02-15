В России высказались о возможных попытках засудить Валиеву на Олимпиаде

Попытаться засудить российскую фигуристку Камилу Валиеву невозможно физически, поскольку у нее в любом случае есть огромное преимущество перед другими спортсменками, считает депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она уточнила, что проигрыш Валиевой возможен только в случае падения.

«На самом деле, если Камила на этой Олимпиаде в командных соревнованиях будет кататься так же, как она делала это на чемпионате Европы, то засудить ее будет физически невозможно. У нее и так огромное преимущество, так что баллы могут снизить только если Камила будет падать», — сказала Журова.

Депутат добавила, что иностранных конкуренток у фигуристки нет, соревноваться с ней за первые места смогут только российские спортсменки.

«Самое удивительное, что атака, которой подверглась Камила, отразилась на всех наших девочках. Мы говорим слова поддержки только ей, но они же нужны и [российским фигуристкам] Саше Трусовой, и Ане Щербаковой. Им тоже нужна поддержка, ведь девочки оказались в этом круговороте событий, в этой психологической борьбе. Они тоже не должны падать, всем троим важно желать удачи. Так что, кроме Камилы, у нас есть еще две претендентки, каждая из которых может стать олимпийской чемпионкой», —заключила Журова.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил Валиеву до участия на Олимпиаде. Фигуристка выступит в личном турнире 15 и 17 февраля.

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась относительно скандала вокруг сомнительной допинг-пробы на Олимпийских играх в Пекине. 15-летняя фигуристка призналась, что последние дни стали для нее очень сложными.