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Спорт

Тарасова оценила выступление Валиевой в короткой программе Олимпиады

Тарасова заявила, что нет ничего страшного в ошибке Валиевой в короткой программе Игр-2022
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лидерство россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она — гениальная девочка», — заявила Тарасова. Она добавила, что все россиянки выступили отлично, и места перед произвольной программой распределились так, как надо.

Валиева стала лидером в короткой программе ранее 15 февраля. За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Александра Трусова стала четвертой, имея в активе 74,60 балла.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

Анастасия Борисова
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