Таиланд оказался в черном списке российских туроператоров

Турагенты фактически включили популярный у россиян Таиланд в черный список и не рекомендуют клиентам ездить туда из-за значительно более высокого, чем в других странах, риска получить положительный тест на COVID-19 по прилете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По утверждению издания, спрос на билеты в Таиланд уже начал сокращаться, а некоторые туроператоры даже перестали подтверждать туда бронь. Путешественникам советуют переориентироваться на «более лояльные страны» — Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику, на Кубу.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что в случае положительного результата на коронавирус, если туристу не нужна госпитализация, он будет проходить карантин в гостинице за свой счет. При этом расходы на карантинный отель могут превысить 200 тысяч рублей.

11 февраля сообщалось, что каждый пятый россиянин, прибывший в Таиланд с 1 по 10 февраля, оказался заражен коронавирусом. Тайские власти зафиксировали повальный рост показателя заболеваемости COVID-19 среди российских туристов — он оказался в шесть раз выше среднего по всем странам. Отмечалось, что из почти четырех тысяч приехавших в первой декаде февраля путешественников положительный ПЦР-тест выявили у 768 человек (19 процентов).

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая на Шри-Ланке и в Таиланде, сравнила между собой преимущества отдыха на двух курортах и выбрала лучший из них. По ее словам, в отличие от королевства, у островной республики более лояльные требования к привитым туристам.