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Политтехнолог объяснил стратегию штаба Тихановской на референдуме в Белоруссии

Политтехнолог заявил, что оппозиция на референдуме предложила выразить недоверие Лукашенко
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. Фото: Axel Schmidt / Reuters

Штаб оппозиционного политика Светланы Тихановской решил сыграть на недоверии белорусов к действующему президенту Александру Лукашенко. Стратегию оппозиции на грядущем референдуме по изменению Конституции в республике объяснил «Ленте.ру» политтехнолог, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Штаб Тихановской предложил белорусам особую тактику на избирательных участках — ставить галочки в оба доступных поля бюллетеня. Такое заполнение избирательного документа делает его недействительным и фактически ставит под сомнение доверие к избранной властью формулировке, рассказал Дубравский.

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«По сути это как третий пункт в голосовании — таким образом люди могут высказать свое недоверие процессу. По идее, если избиратели чем-то недовольны, логичным кажется голосовать "против". Но, на мой взгляд, оппозиция решила не прибегать к этому сценарию, потому что нельзя играть с тем, кто выдает тебе карты», — заявил политтехнолог. Он добавил, что выбранная стратегия нацелена на непризнание референдума, так как слишком много бюллетеней может быть испорчено.

Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля. Белорусам предложили проголосовать «за» или «против» корпуса поправок, в который входят и политические изменения в республике — в частности, на конституционном уровне создается новый высший орган власти — Всебелорусское народное собрание (ВНС). У собрания будет постоянно действующий президиум, которому дали функцию контроля над остальными ветвями власти, в том числе над президентом страны.

Ранее Лукашенко не исключил для себя возможности возглавить ВНС.

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Дмитрий Настасьев
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