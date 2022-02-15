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Байден предпочел поздравить всех влюбленных вместо ответа на вопрос про Украину

Байден проигнорировал вопрос про Украину и поздравил журналистов с Днем святого Валентина

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днем всех влюбленных вместо ответа на вопрос про Украину. Реакцию политика разместил RT в Telegram.

На кадрах видно, как американский лидер вместе с супругой проходит по лужайке к Белому дому. Один из репортеров выкрикнул вопрос о российском «вторжении» на Украину, но Байден проигнорировал его. Через несколько секунд он все же остановился и, приспустив маску, заявил, что поздравляет всех с Днем святого Валентина.

Ранее издание Politico сообщило, что Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

Марина Совина
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